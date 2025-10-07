Garofoli e il sogno Azzurro: "Felice, ho corso bene"

Tre settimane di soddisfazioni europee e mondiali per Gianmarco Garofoli. Che non si è fatto mancare niente, soprattutto quella maglia azzurra che sogna di indossare ogni bambino quando sale in bici per fare il corridore. Il ragazzo fidardense ne ha indossate addirittura un tris in tre domeniche consecutive che non dimenticherà mai: prima all’Europeo Gravel ad Avezzano dove ha chiuso 11esimo; poi in Ruanda, a Kigali, nel mondiale in linea, 22esimo su 30 arrivati, e infine domenica, in Francia, nell’Europeo élite in linea dove ha colto un bel piazzamento: nono. "Gravel, Mondiale chiamato proprio all’ultimo, Europeo, ma mi sono sempre fatto trovare pronto. E’ stato bello. Le gambe? Fanno male, ma facevano più male domenica scorsa" sorride e scherza Garofoli appena finita la corsa. Nel day after poi ritorna su quel nono posto che è la ciliegina sulla torta della tre settimane e il regalo di compleanno per i 23 anni festeggiati ieri (auguri!).

"Non posso dire altro che essere soddisfatto. Ho corso bene, abbiamo corso bene tenendo alto il nome dell’Italia. Ho provato un attacco che ha acceso la corsa, mi sentivo bene, andavo molto forte. Porto a casa un nono posto che mi dà tanto morale, forse con un pizzico di esperienza in più potevo giocarmi ancora delle posizioni più alte, ma sono comunque super soddisfatto di queste settimane. Essere chiamato all’ultimo per un mondiale in Africa e farsi trovare pronto non è una cosa scontata, e poi riconfermarsi ai massimi livelli in Europa era importante. Sono veramente contento. Ora correrò domani (oggi, ndr) Tre Valli e sabato Lombardia" chiude il portacolori della Soudal Quick-Step.

Garofoli è giustamente soddisfatto dopo un’altra bella prestazione in azzurro, secondo della spedizione italiana con a capo il ct Marco Villa nella prova continentale vinta dallo sloveno Tadej Pogacar che nel giro di una settimana si prende il Mondiale e per la prima volta Europeo. Per l’italia, che ha schierato sulle strade francesi oltre a Garofoli anche Bettiol, Frigo, Scaroni e Ulissi, un quarto posto per il bresciano Scaroni, ai piedi di un podio dove sono saliti Pogacar, il belga Remco Evenepoel e il francese Paul Seixas. Garofoli chiude da solo, nono, a 5’59’’ da Pogacar. Felice e sorridente nella prima vera stagione da professionista. dove non sono mancati comunque sfortuna e malanni per via di cadute, Covid e virus intestinali.