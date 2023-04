Gaspare Damico lancia la sfida a Enrico Ciarimboli

Sfida a due nella capitale del vino Lacrima, sulla linea dell’assetto del consiglio comunale uscente. ll candidato sindaco avversario del primo cittadino uscente Enrico Ciarimboli è Gaspare Damico, 69 anni, ingegnere elettronico in pensione, sostenuto dalla minoranza uscente. Cercherà d conquistare fascia tricolore a Enrico Ciarimboli, da 5 anni sindaco e da pochi mesi impiegato al Comune di Senigallia. Ciarimboli è sostenuto dalla ‘sua’ lista civica "Morro d’Alba Comune", espressione della maggioranza uscente.

Ecco i candidati in lista (Morro d’Alba insieme) con Gaspare Damico, volto nuovo della politica morrese: Rita Ferro, Ines Angiolani, Silvia Giorgetti, Cristina Marotti Campi , Veronica Giuliani, Benito Cingolani, Andrea Massardi, Alessio Paolucci, Elisa Campomaggi e Gero Ludwig Wendt. Uno di questi non avrebbe passato il vaglio della commissione elettorale perché non residente in Italia, circostanza non confermata ieri sera dal candidato sindaco che ha spiegato: "I nomi sono al vaglio della commissione elettorale".

Ecco i dieci candidati in lista con Enrico Ciarimboli (Morro d’Alba Comune): Jonathan Bartolini, Alessandra Belardinelli, Giorgia Bianchi, Alessandra Boldreghini, Luca Bruseghini, Stefania cucchi, Nicola Gambadori, Riccardo Lanari, Gianluca Nisi e Raniero Romagnoli.