Gaspare Spontini, ecco il docufilm:. Lodo Guenzi nel ruolo del maestro

Il 14 novembre del 1774 nasceva a Maiolati Gaspare Spontini, uno dei compositori più importanti per la storia della musica e del teatro d’Opera. Anche la Rai, celebrerà il compleanno del Maestro, di cui ricorrono i duecentocinquanta anni dalla nascita.

Lo farà trasmettendo per la prima volta in televisione il docufilm ‘Gaspare Spontini, Celeste amore’, interpretato da Lodo Guenzi e Simona Ripari. L’appuntamento è per domani sera (ore 22.50) su Rai 5 (canale 23). Il docufilm, proiettato in anteprima al Teatro Pergolesi di Jesi a marzo, sarà poi visibile su Raiplay. Il lungometraggio è la storia del compositore vista con gli occhi della moglie Celeste Erard, immaginariamente catapultata nei giorni nostri, chiamata a raccontare a una ragazzina della generazione Z l’affascinante vita del marito, un giovane pieno di talento e sogni, che grazie al suo talento conquistò Parigi e l’Europa.

Il soggetto è di Marco Cercaci e Marco Spagnoli, la sceneggiatura di Claudio Centioni, la regia di Andrea Antolini, Alessandro Tarabelli e Diego Morresi. Lodo Guenzi interpreta Spontini, Simona Ripari è Celeste Erard. ‘Gaspare Spontini, Celeste amore’ è prodotto da Subwaylab, con il sostegno di Regione Marche - Assessorato alla Cultura e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con i Comuni di Maiolati Spontinie Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini.