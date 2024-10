"Gaspare Spontini", le sue lettere diventano uno spettacolo

Sarà uno spettacolo in prima nazionale a chiudere, domenica, alle ore 16, al Teatro comunale di Maiolati Spontini, le celebrazioni per l’anniverario dei 250 anni dalla nascita del grande compositore. Si intitola proprio "Gaspare Spontini" la rappresentazione, che trae spunto dalle lettere di Spontini, con testi di Silvano Sbarbati e Maria Emanuela Graciotti, a cura della compagnia teatrale Res Humanae – La Barcaccia, per la regia di Dante Ricci. "Invitiamo tutti a partecipare a questo importante evento – spiega il presidente della Fondazione Paolo Perticaroli – a conclusione delle iniziative per celebrare la nascita di Spontini. È uno spettacolo di grande interesse perché ci fa conoscere il Maestro nel rapporto con la comunità di Maiolati e con la sua famiglia. Sarà anche un’occasione per fare beneficenza perché il ricavato del costo del biglietto, di 10 euro, andrà a favore della casa di riposo".

Lo spettacolo si ispira alle lettere inviate da Spontini ai reggenti della Beneficenza Spontini in Majolati dal gennaio al giugno del 1850 e immagina un dialogo con i fratelli don Antonio, don Venanzo, don Anselmo e suor Teresa Augusta. Il cast è formato da Mugia Bellagamba, nel ruolo della narratrice, Dante Ricci, che sarà la voce fuori campo di Gaspare Spontini, Pietro Balducci, nei panni di don Antonio, Andrea Sgreccia in quelli di don Venanzo, Stefano Ballarini sarà don Anselmo, Nicoletta Zoppi suor Teresa Augusta, Claudia Buonanno interpreterà Celeste Erard e Emma Bellagamba la bacchetta.I biglietti sono in prevendita al Centro moda Dottori (0731701139) e Capriccio Boutique (0731722091) di Moie e al Circolo cittadino di Maiolati Spontini.