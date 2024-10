"Gaspare Spontini", sul palco il lato più personale del maestro

"Gaspare Spontini" domani (ore 16) al teatro comunale di Maiolati lo spettacolo benefico in prima nazionale. L’opera a cura della Compagnia teatrale Res Humanae – La Barcaccia, con la regia di Dante Ricci, sui testi di Emanuela Graciotti e Silvano Sbarbati, farà conoscere il rapporto del maestro con i suoi fratelli che avevano fatto una scelta vocazionale e porterà in scena un altrettanto interessante dialogo epistolare con i reggenti della Beneficenza Spontini, nel periodo che va da gennaio a giugno del 1850. Sul palco scorreranno i luoghi e i messaggi spontiniani. L’evento è organizzato, in occasione del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore maiolatese, in collaborazione con il Comune e ha il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Saranno presenti alla rappresentazione anche gli anziani, attuali ospiti della Casa di Riposo. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti per lo spettacolo, a 10 euro, sarà devoluto a questa struttura. Spontini infatti, prossimo alla fine della sua vita, affermò: "Operare in pro’ del mio prossimo e dei poveri, tutto il bene che mi è stato umanamente possibile". Info e biglietti in prevendita: 0731 701139.

Sa.fe.