Gasperini avvisa l’Atalanta: "Rakow da non sottovalutare. Scamacca? Mi dispiace molto"

Ritorna l’Europa tanto amata a Bergamo. L’Atalanta stasera alle 21 riceve al Gewiss Stadium, esaurito in tutti i suoi 16mila posti disponibili, i campioni polacchi del Rakow Czestochowa, nella prima gara del girone D comprendente anche Sporting Lisbona e Sturm Graz.

Decima partecipazione alle coppe europee in quasi 116 anni di storia per la Dea, dopo le prime tre storiche e pionieristiche galoppate negli anni di Mondonico e Stromberg in Coppa delle Coppe nel 1987-88, fino alla semifinale persa contro il Malines, e in Coppa Uefa nel 1989-90 e 1990-91, fino ai quarti persi contro l’Inter. Poi un digiuno continentale durato 26 anni e interrotto solo con l’avvento di Gian Piero Gasperini.

Nel settembre 2017, al ritorno in Europa League, la squadra nerazzurra era 127esima nel ranking europeo, sei anni dopo ha scalato cento posizioni dopo aver partecipato tre volte alla Champions, con un quarto e un ottavo di finale, e tre volte all’Europa League, anche qui con un quarto e un ottavo.

Si riparte, dopo la scorsa stagione senza coppe, nuovamente al Gewiss Stadium, 19 mesi dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Lipsia il 14 aprile 2022. Da quella sera l’Atalanta ha cambiato poco nell’undici iniziale e infatti stasera ci saranno quasi gli stessi giocatori, con Musso in porta, Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa, Zappacosta a destra, De Roon e Koopmeiners a centrocampo e altri giocatori in panchina come Muriel, Pasalic, Palomino, Hateboer, tutti presenti in quella partita persa contro il Lipsia, che sembrava chiudere il ciclo europeo dell’Atalanta e forse anche dello stesso Gasp, che allora era da sei anni consecutivi al timone nerazzurro.

E invece un anno e mezzo dopo riecco ancora quella squadra, più invecchiata nei pretoriani di Gasperini, ma ringiovanita da innesti come il 21enne Ruggeri a sinistra, il 24enne a Ederson in mezzo e davanti il 22enne De Ketelaere, oltre ai nuovi ancora da integrare.

Atalanta che avrà dalla sua l’esperienza internazionale e la spinta dei 16mila tifosi del Gewiss, contro gli sconosciuti polacchi del Rakow Czestochowa, debuttanti in Europa.

"Ma hanno vinto il campionato polacco e sono un’ottima squadra, fisica e veloce", ha ricordato alla vigilia Rafael Toloi.

Uno dei gli unici quattro rimasti, con De Roon, Hateboer e Palomino, della prima Atalanta del 2017, quella di cui il tecnico dell’Everton, Ronald Koeman,alla vigilia del debutto a Reggio Emilia, non conosceva i nomi dei giocatori, quella che al Mapei Stadium asfaltò le ’’caramelle’’ di Liverpool con un sonoro 3-0, avviando una galoppata che nell’agosto 2020 avrebbe portato la Dea a giocarsi i quarti di finale di Champions contro il Paris St Germain.

"La partita con l’Everton è stata una delle nostre partite più belle per il risultato e per l’entusiasmo della nostra gente. Siamo felici di essere tornati in Europa, vogliamo ripartire con lo stesso entusiasmo di sei anni fa" ha spiegato ieri Gasperini. Che vuole ritrovare in Europa quello spirito pugnace che la Dea ha smarrito nelle ultime due trasferte in campionato nelle sconfitte di Frosinone e domenica a Firenze. "L’anima da ritrovare dopo lo stop di Firenze? Noi in questi anni abbiamo sempre avuto la giusta mentalità, il giusto carattere, un gruppo compatto. Arriviamo da una sconfitta, ma giocando ogni tre giorni si riparte subito pensando alla partita successiva. Adesso c’è il Rakow e dovremo essere bravi sotto l’aspetto tecnico, della rifinitura e della finalizzazione. Scamacca? Dispiace per il suo infortunio", ha chiosato Gasperini.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.