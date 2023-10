Gasperini sorride:: "Lavoriamo bene"

"La squadra sta crescendo ormai da un paio di settimane e ha recuperato sicurezza di gioco e geometrie più veloci. Settimo clean sheet? Sì, ma ci sono dei momenti in cui corriamo qualche rischio di troppo quando abbassiamo la concentrazione" spiega Gasperini nel dopo partita. "Scamacca? Ha le potenzialità per essere un centravanti vero e utile per l’Atalanta e la Nazionale. Lui sta lavorando con tanta volontà per migliorare".

F.C.