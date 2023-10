Gatti abbandonati, blitz nella casa lager

Ben quattordici gatti chiusi in casa da almeno dieci giorni al buio, senza acqua né cibo, e costretti a camminare tra gli escrementi: blitz dei carabinieri forestali, che hanno sequestrato i felini – alcuni dei quali in precarie condizioni fisiche – e denunciato il proprietario. Si tratta di un trentenne del posto, che avendo dovuto cambiare abitazione, ha pensato di portare via le sue cose, ma non la colonia di gatti. Ora rischia anche l’arresto, oltre a una sanzione per migliaia di euro. È accaduto nei giorni scorsi, quando sono intervenuti i militari del nucleo carabinieri forestale di Fabriano, guidato dal comandante Simone Novelli, a seguito delle segnalazioni dei vicini, che sentivano continuamente miagolare. I carabinieri sono entrati nell’appartamento alla periferia di Fabriano insieme al personale del servizio veterinario dell’Ast di Ancona. Una volta dentro, i militari hanno trovato uno scenario inquietante: quattordici gatti di diverse età, senza acqua né cibo, al buio e in condizioni incompatibili con la loro natura e cagionevoli di gravi sofferenze. I mici erano chiusi in casa da almeno dieci giorni, secondo una prima ricostruzione, in condizioni igieniche sanitarie precarie e chiusi al buio. I locali erano intrisi di un acre odore di ammoniaca proveniente dai numerosi escrementi dei felini depositati ovunque. Alcuni gatti che versavano in precarie condizioni fisiche, con evidenti problemi intestinali, sono stati presi in cura dai veterinari. Tutti i gatti sono stati sottoposti a sequestro penale per il reato di maltrattamento e detenzione cagionevole di gravi sofferenze. Al momento tre animali sono stati ceduti a un’associazione con sede a Senigallia, mentre sono in corso le operazioni di individuazione di strutture di accoglienza idonee per l’affidamento degli altri animali rimasti. Un’operazione non semplice, perché molti dei gattili della zona sono al completo e le adozioni non sono così frequenti. Il trentenne fabrianese che cambiando residenza ha lasciato i quattordici gatti chiusi nella vecchia casa è stato denunciato e rischia anche l’arresto. In particolare, gli potranno essere comminate le pene previste dal reato di detenzione illecita e cagionevole di sofferenze, che vanno da un’ammenda di alcune migliaia fino a 10mila euro all’arresto fino a un anno. Decisive le segnalazioni dei vicini che, sentendo insistenti miagolii per alcuni giorni e non vedendo rientrare il proprietario, hanno temuto per la vita dei gatti e non hanno esitato ad allertare i militari. Sara Ferreri