Gatti maltrattati: madre e figlia nei guai

Trovate con più di 70 gatti, stipati in casa e alcuni anche malati. A fare la scoperta era stato un blitz delle guardie zoofile dell’Oipa di Ancona e dei carabinieri forestali di Senigallia, in un accertamento a Trecastelli il 22 luglio del 2020. Le bestiole erano state poste sotto sequestro mentre madre e figlia, anconetane, la prima 73enne e l’altra di 51 anni, erano state denunciate. Le due donne sono finite a processo davanti al giudice Pietro Renna per maltrattamento di animali in concorso e, solo la figlia, anche per il reato di sottrazione di gatti sottoposti a sequestro penale. La 51enne era stata nominata custode dei gatti ma dopo un controllo più della metà erano spariti. Stando alle accuse le due imputate (si sono opposte ad un decreto penale di condanna), difese dall’avvocato Maurizio Castellani, avrebbero realizzato una sorta di allevamento in casa, finalizzato alla vendita, tenendo i gatti in cattive condizioni igieniche. I micetti, c’erano anche una 20ina di cuccioli, erano stati trovati in cattive condizioni di salute, vivevano sui loro escrementi, in sovraffollamento, con dermatiti avanzate e otiti da acari trascurate. Ieri in tribunale ha testimoniato una operatrice dell’Oipa che aveva fatto diversi sopralluoghi in casa vedendo come i gatti non erano tenuti bene. I gatti poi sono stati dati in affidamento temporaneo a diverse famiglie.