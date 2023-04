Gatto ‘vip’ di Ancona, stranieri al Passetto per farsi una foto con Pascià

Ancona, 27 aprile 2023 – È la mascotte del Passetto, una vera e propria star di 4 chili e mezzo. Basta fare un giro in piazza IV Novembre per incontrarlo. Adora il sole e ama la gente, ma detesta i gatti. Steso sui gradoni della scalinata del Passetto, o sdraiato ai piedi del Monumento ai Caduti, Pascià raccoglie foto e carezze. Un micietto socievole e cordiale, ma indipendente quanto basta per rimanere sulle sue quando non è in vena di coccole.

Passeggia elegante con la coda dritta che ricade sul dorso: spirito libero, pelo corto e rosso, occhi chiari e un timbro vocale squillante. Con un ‘mao’, Pascià – questo il suo nome – è in grado di fare le fusa e di amicarsi la gente, o – al contrario – di allontanare chi non gli sta troppo simpatico. Vicino a lui, c’è un signore: "No – dice – non sono il suo padrone. Semmai, sono il suo badante".

Paolo Pennesi e sua moglie, Paola Ciabotti, hanno adottato Pascià quando aveva un anno: "Viveva in un buco dentro la fontana delle Tredici cannelle, in corso Mazzini. Una mia amica l’ha portato da me il giorno dell’anniversario della morte di mia madre. Avrei dovuto tenerlo 1 giorno e invece sono quasi 12 anni che vive con noi" – spiega Paola. "A casa, è un boss e in centro è molto conosciuto. In tanti, vedendolo in giro, chiamano il numero di telefono che trovano sul collare per sincerarsi che non si sia perso".

Il cellulare di Paola squilla di continuo: "Mi chiamano persino i turisti stranieri. E io devo arrangiarmi con l’inglese e dire che è tutto ok. Lo notano sul Monumento e ci fanno le foto. Lui si fa accarezzare, è disponibile. Poi, senza conoscermi, mi mandano le foto su Whatsapp".

I due coniugi abitano a pochi metri dal Monumento: lo tengono d’occhio dalle finestre del loro appartamento. "Avere un gatto come lui è un’esperienza di vita incredibile. Io adoro gli animali, ma non mi era mai capitato un gatto come Pascià. Sto sempre col cuore in gola, perché esce quando vuole e torna quando ha fame. Da giovane, stava fuori anche la notte, ma ora che è anziano dorme a casa. Prima, bazzicava sulla collina, tra via Podgora e via Monte San Michele.

Anni fa, tornava con uccelli e topi in bocca, adesso non più. Si sposta tra la piscina e la pineta, passando per il viale". Paola racconta che Pascià "attraversa sempre sulle strisce pedonali, facendo attenzione alle auto. Ha i suoi orari e quando non torna sto in pensiero. In campagna, si è assentato per 7 giorni. Lo credevamo morto, ma forse si era solo perso. Il rischio più grosso è che possa essere investito, o che qualcuno possa fargli del male. Però, lui non potrebbe vivere diversamente. A me e Paolo, ha insegnato la libertà. Pascià in tre parole? Libero, sicuro e dominante".