"Gaza nel cuore": sabato il corteo

Si svolge a Osimo sabato la manifestazione "Gaza nel cuore" in solidarietà con il popolo palestinese, promossa sia da realtà storiche della società civile come il Comitato per la pace di Osimo, il Centro culturale islamico Assalam, la Casa della cultura islamica delle Marche, sia da realtà associative e politiche come il Fronte del Dissenso, Time for peace, il Comitato no guerra no Nato di Ancona e l’Associazione degli immigrati marocchini nelle Marche. L’appuntamento è alle 16 al piazzale del San Carlo: il corteo si snoderà verso il centro (vie Montefanese, Colombo, Battisti, Largo Trieste, via Matteotti e corso Mazzini) fino a piazza del Comune.