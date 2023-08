Gazebo a Senigallia: progetti per la città di FDI

Iniziativa politica del Circolo di Fratelli d’Italia di Senigallia, che per sabato 26 agosto ha promosso e organizzato un gazebo informativo per raccontare in modo leggero ed estivo questi primi mesi di attività del governo Meloni.

Il Consiglio Direttivo del partito di Senigallia ha deciso, quindi, di raccontare e far conoscere ai cittadini le decisioni che il Governo ha assunto negli ultimi mesi, distribuendo anche un pieghevole, che raccoglie le principali azioni che il governo di Giorgia Meloni ha introdotto. L’iniziativa si terrà a Senigallia nel piazzale antistante alla Rotonda a Mare dalle 9 alle 13 alla presenza dei Dirigenti del partito di Giorgia Meloni.

Con l’occasione, Fratelli d’Italia informerà, quanti si fermeranno al gazebo, anche dell’attuazione del programma della Giunta Olivetti per la città, soprattutto sugli interventi più importanti. Il Consiglio Direttivo del Circolo FDI di Senigallia si è riunito nei giorni scorsi alla presenza del Vice-Coordinatore provinciale del partito, Nicola Peverelli, e dei dirigenti Sandra Amato, Massimo Bello, Antonio De Vitto, Michele Iozzino, Fabiana Ippoliti e Marcello Liverani, assenti per impegni di lavoro Giovanni D’Eboli e Massimo Montesi.