"Gelato da Maestri", tutti alla scoperta di abbinamenti inediti

Due giorni per gustare un ‘Gelato da Maestri’. Sabato e domenica la Confartigianato propone un evento che trasforma le gelaterie aderenti in veri e propri laboratori del gusto e invita ad andare alla scoperta di un prodotto di alta qualità e di abbinamenti inediti, ma anche del territorio in cui nascono. Ogni maestro gelatiere proporrà un gusto speciale, originale, creato per l’occasione con abbinamenti inediti, ingredienti inaspettati, pensati per stupire anche i palati più curiosi. ‘Gelato da Maestri’ si rivolge sia agli amanti dei gusti tradizionali sia ai più curiosi e desiderosi di ‘sperimentare’, promuovendo la cultura del gelato come espressione di eccellenza artigiana e di identità locale.

Ad aderire nella nostra provincia sono Gelatamo (crostata di Lorenzo & ciambellone), Gelato Più (Rubylemon & ciambellò) e Rosa (polacca anconetana & Dubai chocolate) ad Ancona, Biancaneve (crema Biancaneve & sapori di Sicilia) e M5 Gelateria Creativa (crema M5 & gorgonzola pere e noci) a Chiaravalle, Ciro & Pio (Terre del Sud & fondente con croccante al rum) e Dolce Vita di Luigi Loscalzo (Profumo del bosco & l’Infinito) a Jesi, Il Bassotto (burro al tartufo & La rosa della Sibilla) a Osimo, Sirolo e Marcelli, Puro & Bio (pesto di basilico e amarene) a Osimo, Il Gelato di Giusti (yogurt delle Alpi & dulce de leche) a Castelplanio, La Castellana a Castelfidardo e Picchio Creatori di sensazioni (cioccolato senza rischio calcolato & Madamadorè) a Loreto.