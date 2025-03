Gelosa del compagno ci litiga di notte e gli sferra una coltellata

Gelosa del compagno ci litiga in piena notte poi lo ferisce con una coltellata all’addome. E’ successo in via Monte Marino, tra ieri e giovedì.

L’uomo, 40 anni, di origine afgana, è finito in ospedale con un taglio che ha richiesto diversi punti di sutura e una prognosi di sette giorni.

Il litigio con la compagna, 30 anni, di origine romena, è scoppiato poco prima delle 2, in casa. A scatenarlo la diversità di cultura tra i due sull’aspetto della fedeltà.

La donna, arrabbiata, ha preso un coltello da cucina e ha ferito il 40enne.

Il trambusto ha svegliato i vicini di casa che hanno chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti. La 30enne ha subito ammesso di aver ferito il compagno durante una brutta litigata ma l’uomo non ha voluto sporgere denuncia.

E’ stato chiamato il 118 e una ambulanza ha soccorso il 30enne e lo ha portato in ospedale.

La donna è stata portata in questura per accertamenti ma una volta dentro gli uffici di polizia ha iniziato ad inveire contro gli agenti bestemmiando e offendendoli. Poi ha danneggiato una porta. E’ stata denunciata per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti e danneggiamento.

Avendo precedenti i poliziotti l’hanno denunciata per lesioni personali aggravate commessi nei confronti del compagno.