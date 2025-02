Gelosia e alcol: maltratta la ex. Si pente e patteggia quattro mesi

Una reazione esagerata nei confronti della fidanzata, che si era fermata a parlare con un amico. Infastidito della presenza di un altro uomo lo aveva spintonato a terra e poi aveva tirato per un braccio lei, con violenza. Dietro il gesto un mix di alcol e gelosia che avrebbe annebbiato la mente di un 56enne di origine pugliese. La compagna, impaurita, aveva chiamato il 112. Il clima non si era calmato, anzi, l’uomo aveva minacciato i carabinieri, arrivati sul posto con questa frase: "Vi mando al camposanto, non ho paura di voi, vi faccio vedere io, vi gonfio, toglietevi la divisa e andate a fan...o. Domani vi vengo a prendere sotto la caserma e vedrete". Minuti concitati che avevano portato la pattuglia del Radiomobile ad arrestare l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette erano scattate il 4 dicembre scorso. Dopo la convalida, davanti alla giudice Paola Moscaroli, il pugliese era stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Il suo avvocato, Antonio Gagliardi, aveva chiesto i termini a difesa e l’udienza era stata rinviata. L’imputato ha patteggiato la pena, nei giorni scorsi, a quattro mesi. Il giorno dell’arresto era anche ubriaco. Con la fidanzata stava passeggiando in centro, ad Osimo, quando si era ingelosito di un amico di lei. La donna, vista la reazione spropositata, aveva chiesto aiuto al 112 e anche quando erano arrivati i carabinieri il compagno aveva continuato ad inveire contro di lei. Il 56enne si era rifiutato anche di fornire ai militari i propri documenti per essere identificato. Mentre i carabinieri cercavano di allontanarlo dalla donna lui li ha spinti via più volte per raggiungerla. L’avrebbe presa per un braccio per portarla verso di sé. Durante la convalida aveva ammesso di aver esagerato e che l’alcol non lo aveva fatto ragionare in maniera lucida. Si era mostrato pentito della reazione.

ma.ver.