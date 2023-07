Geloso, la segue grazie a una app: condannato

Le aveva fatto lasciare tutte le sue amicizie, la rimproverava sul modo di vestire e le aveva fatto cambiare anche il colore dei capelli. "Non capisci niente, non vali nulla" le diceva durante i litigi che sfociavano anche nelle botte. Calci sul sedere, bicchieri tirati in testa, spinte contro l’armadio anche quando era incinta della loro bambina. Per non far vedere i lividi al volto e andare avanti la donna copriva i segni con i capelli. Per quattro anni, dal 2018 al 2022, avrebbe subito questo una 32enne senigalliese dal compagno di 35 anni che ieri è stato condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’imputato, difeso dall’avvocato Marta Mereu, procedeva con il rito abbreviato. Il gup Alberto Pallucchini ha condizionato la sospensione della pena a un percorso che l’uomo dovrà fare per uomini maltrattanti. I guai per lui sono iniziati quando la compagna lo ha denunciato ai carabinieri, a gennaio dello scorso anno.

La donna, che nel processo si è costituita parte civile con l’avvocato Corrado Canafoglia, ha riferito ai militari tutti le situazioni in cui lei sarebbe stata maltrattata. I due si erano messi insieme ad agosto del 2018 e già e prime avvisaglie sarebbero arrivate ad appena un mese dalla frequentazione. L’uomo una notte avrebbe preso il cellulare di lei per inviare messaggi a tutti gli ex e dire loro di non farsi più vivi. La vittima aveva scoperto tutto perché poi gli ex, che avevano capito che non era lei che scriveva, l’avevano avvertita. Poco dopo l’uomo avrebbe attivato sul cellulare della compagna l’impostazione "trova iPhone" così da sapere sempre dove andava. La 32enne si è accorta di questo solo nel 2021 dando così una spiegazione al fatto che quando usciva lui in qualche modo compariva.

La coppia è andata poi a convivere a Trecastelli e durante la convivenza lui l’avrebbe aggredita fisicamente più volte, soprattutto a ridosso delle festività. Calci, schiaffi, spintoni per farla cadere anche con il pancione. Nata la bambina il compagno avrebbe alzato le mani anche in presenza della piccola. Una volta si era arrabbiato per la sveglia non suonata. Con la piccola in braccio che prendeva il latte lui avrebbe picchiato la donna. Le liti scoppiavano per tutto, anche quando una amica voleva fare un regalo alla 32enne e lui non voleva. In quella occasione l’avrebbe spinta contro il muro provocandole un bernoccolo. Tra le minacce ci sarebbe stata anche quella di ucciderla. L’imputato ha sempre respinto le accuse. Uscite le motivazioni potrà fare appello.

Marina Verdenelli