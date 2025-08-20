Gemellaggio. Ancona-Gaza, una mozione

Un gemellaggio tra Ancona e Gaza City. La suggestione arriva dal capogruppo di Altra Idea di Città in consiglio comunale, Francesco Rubini. Non solo una suggestione visto che la stessa è accompagnata dall’annuncio di atto tangibile: "Nei prossimi giorni sull’esempio di quanto messo in atto a Riace grazie all’iniziativa del sindaco Mimmo Lucano, depositerò al più presto una mozione per chiedere il gemellaggio tra le città di Ancona e Gaza City _ afferma Rubini _. Un gesto politico e un’azione istituzionale forte per determinare una chiara e netta posizione della nostra città dalla parte giusta della storia. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa essere accolta e sostenuta dalle altre forze politiche presenti in consiglio comunale". In attesa che la proposta venga portata all’interno dei lavori consiliari per la discussione e la valutazione, Rubini spiega la sua scelta: "Quanto sta accadendo in Palestina è scandaloso: un campo di concentramento a cielo aperto, un genocidio, attuato e perpetrato dal governo israeliano nel silenzio complice della comunità internazionale. Sono crimini contro l’umanità. Contro tutto questo ci siamo mobilitati a più riprese, nelle piazze e nelle istituzioni, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul massacro in atto nell’intera Striscia di Gaza". Non sarà una proposta facile da far approvare visti i precedenti delle discussioni legate a temi internazionali, in particolare proprio su quanto sta accadendo in Medio Oriente. C’è ancora parecchia distanza tra centrodestra e centrosinistra.