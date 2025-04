Gemellaggio studentesco del "Da Vinci" con Mayenne

Gli alunni della 2AL e 2BL del liceo scientifico Da Vinci di Jesi hanno avuto ospiti i loro corrispondenti francesi di Mayenne.

Il gemellaggio tra il liceo Lavoisier di Mayenne e il liceo linguistico Da Vinci di Jesi è stato un’opportunità per costruire comprensione e rispetto reciproco tra i giovani. Grazie allo scambio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di migliorare le loro competenze linguistiche ed esplorare non solo un’altra cultura, ma anche le somiglianze che ci uniscono, come giovani cittadini europei. Il gruppo francese ha visitato la città di Jesi, con la quale è gemellata.