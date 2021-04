Ancona, 19 aprile 2021 - Gemellina muore a quattro giorni dal parto. La piccola, venuta al mondo il 14 aprile scorso, insieme ad una sorellina, è morta al pronto soccorso del Salesi, dove è arrivata nella notte tra sabato e domenica, in condizioni già disperate. Era in arresto cardio respiratorio e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla iniziati già mentre era a casa. La mamma, una infermiera del 118 di Torrette, si è subito accorta che qualcosa non andava e aveva iniziato tutte le procedure per salvarla. Uno choc per la famiglia, felicissima per quel parto gemellare che era andato ad unirsi alla gioia di avere già un figlio, un’altra bambina più grande, in età scolare, che la coppia aveva avuto alcuni anni prima.



Sabato mattina la donna, 36 anni, è stata dimessa dal Salesi, dove aveva partorito quattro giorni prima, con un taglio cesareo, senza nessun problema. La gravidanza era trascorsa bene e anche il parto era avvenuto senza difficoltà. Lei e le gemelline stavano benissimo e sono quindi andate a casa dove tutto è proceduto regolarmente fino alle prime ore della notte. La gemellina aveva mangiato un’ora prima, era vispa, nulla che facesse pensare alla tragedia. La mamma stava cambiando la sorellina quando il papà è andato a vedere l’altra neonata. L’uomo ha visto che aveva perso colorito. La piccola era pallida e ha chiamato la moglie che ha subito capito che c’era un problema. La neonata non respirava e ha iniziato a rianimarla. Non ha smesso mai fino all’arrivo del 118, l’automedica con a bordo i suoi stessi colleghi di lavoro. Poi la corsa disperata in ospedale dove al pronto soccorso era di turno il primario del reparto, la dottoressa Elisabetta Fabiani. E’ stata lei, insieme ad un collega, che hanno continuato a rianimare la piccola, già in arresto cardiaco, ma il cuoricino non ha mai ripreso a battere. Dopo quasi un’ora hanno dovuto constatare il decesso e il piccolo corpicino è stato portato all’obitorio di Torrette.



L’ospedale ha chiesto che sia effettuata una autopsia da parte di un anatomopatologo per capire le cause della morte e cosa abbia portato alla crisi respiratoria e cardiaca di quella che sembrerebbe una morte in culla. L’altra gemellina, per precauzione, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale, guidato dal professore Virgilio Carnielli, ma sta bene ed è in buona salute. Né la piccola morta né la sorellina sono risultate positive al Covid-19. Anche la mamma ha avuto il tampone con esito negativo. L’ospedale ha escluso un rigurgito perché le vie aeree sono state trovate libere.

