General Contractor, è show. Altra vittoria di carattere

G. CONTRACTOR

78

LUMEZZANE

63

GENERAL CONTRACTOR : Valentini 9, Merletto 15, Rossi 13, Casagrande 6, Tiberti 22; Nisi, Marulli ne, Santiago Bruno 8, Castillo Soto, Carnevale 1, Vita Sadi, Varaschin 4. All. Ghizzinardi

LUMEZZANE: Vitols 2, Vecerina 8, Di Meco 14, Mastrangelo 2, Ndzie 16; Deminicis 3, Minoli 2, Maresca ne, Biancotto ne, Spizzichini 6. All. Saputo

Arbitri: Di Gennaro di Roma e Cattani di Cittaducale

Parziali: 20-15 34-27 61-35 78-53

La General Contractor continua nel suo show e non lascia scampo nemmeno al Lumezzane. Al PalaTriccoli, l’ennesima grande prestazione della squadra di Ghizzinardi – battuta solo dal Mestre in questo strepitoso inizio di 2024 – termina con un altro rotondo successo: 78-53 con una seconda metà di gara praticamente a senso unico. Jesi sempre avanti, ma nei primi due quarti c’è partita: ancora senza Marulli, la squadra di casa chiude avanti al 10’ 20-15 arrivando al riposo lungo di metà gara sul 34-27.

Ma dopo la pausa non c’è più partita, anche perché la versione della General Contractor del terzo quarto è extralusso: Merletto segna da tre e già al 22’ il margine è raddoppiato (41-27), poi Casagrande dall’area fissa il +20 (49-29 al 25’). Tiberti, acquisto più che mai azzeccato il suo, domina sotto canestro con una prestazione sontuosa (22 punti, 12 rimbalzi, 5 assist, 37 in valutazione, indubbio MVP), Merletto continua a segnare da fuori (ben cinque triple per l’ex Fabriano): al 30’ Jesi conduce 61-35 dopo 10’ di spettacolo, conclusi sul 27-8.

Per i lombardi recuperare un gap così pesante soltanto in un quarto di gioco diventa un’impresa: la squadra di Saputo ci prova, piazza un paio di canestri contro una General Contractor che per un paio di minuti non trova il canestro, ma è un breve frangente che non rimette in discussione alcunché: arrivano anche i punti di Carnevale dalla lunetta e il vantaggio al 35’ torna sopra i 20 punti (70-49). Ghizzinardi dà spazio anche agli altri giovani, facendo entrare Castillo Soto, Vita Sadi e Nisi, col solo Marulli, non al meglio, non entrato, ma la sua General Contractor non si distrae e chiude sul 78-53, con una grande prova difensiva che obbliga Lumezzane a un pessimo 3/18 da tre. La classifica non cambia perché vincono anche le dirette concorrenti e la General Contractor resta al quarto posto solitario, ma certo la versione degli ultimi due mesi della squadra di Ghizzinardi comincia a fare paura.

Andrea Pongetti