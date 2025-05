General Contractor Jesi domina Treviglio in gara 2, serie si sposta al Palatriccoli

70 JESI 76 TAV BRIANZA BASKET: Sergio 4, Carpi ne, Alibegovic 3, Reati 8, Vecchiola 9, Cagliani 9, Manenti, Zanetti 13, Abega 7, Sissoko ne, Marcius 14, Restelli 3. All. Davide Villa GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani 4, Carnevale ne, Bruno 2, Di Emidio 7, Berra 9, Valentini 12, Marulli 6, Cena 6, Petrucci 9, Zucca 21. All. Marcello Ghizzinardi Parziali: 16-21, 38-40, 56-54

La General espugna Treviglio dominando gara2, la serie si sposta al Palatriccoli per un week end ad altissima tensione. Coach Ghizzinardi aveva chiesto maggior fisicità e grande applicazione difensiva per limitare i micidiali 1 vs 1 che avevano indirizzato la prima partita su sponda Tav, confortante sotto l’aspetto di impegno e determinazione la risposta dei giocatori ieri in maglia bianca. Confermata l’assenza di Vettori, caviglia malandata, si spera in un miracoloso recupero per gara 3 venerdì a Jesi, al suo posto il baby Carnevale, nella Tav esordio nella serie, pochi minuti (rodaggio in vista delle fatiche di fine settimana) per il veterano Sergio solo panchina in gara 1. Jesi sfrutta nel modo migliore la partenza soft dei padroni di casa - impatto decisamente meno brillante (eufemismo) rispetto a 48 ore prima, nessun fallo commesso nei primi 5’ – per una partenza lanciata alimentata dai canestri pesanti di Zucca (foto), Marulli e Valentini (7-15).

La General chiude le maglie in difesa esaurisce il bonus in un amen ma continua a fare malissimo dall’arco e trova il massimo vantaggio dopo 8’ (9-21). Saga del tiro da tre in un secondo parziale nel segno dell’equilibrio, nel botta e risposta Treviglio costantemente obbligata ad affannoso inseguimento per tentare il sorpasso, ma in debito nel punteggio sul tabellone luminoso per tutto il primo tempo. Prima parità della gara e primo vantaggio interno al 22’ (45-42) la Tav alza i toni in difesa Jesi disarmata trova un unico canestro con Di Emidio, Treviglio risponde con Reati Marcius e Zanetti per il + 7 (50-43 al 27’). Aumenta la stanchezza aumentano i falli si segna quasi solo dalla lunetta, Berra fa (quasi) percorso netto e rimette di nuovo i suoi a strettissimo contatto a 10’ dalla sirena.

Al rientro in campo due triploni di Zucca lanciano di nuovo in orbita la General (56-60) Ponziani mette la firma sul nuovo +5 (59-64) la Tav pesca le ultime energie trova il sorpasso con Reati (67-64) solo un mesto acuto finale prima della letale accelerazione vincente degli ospiti.

Gianni Angelucci