General Contractor ko. Si impone la capolista

LIOFILCHEM

69

GENERAL CONTRACTOR JESI

48

LIOFILCHEM : Durante ne, Dellosto 6, Donadoni 8, Aukstilkanis 13, Guaiana 14, Pastore 8, Traini 7, Tiberti 6, Sacchetti 4, Zanier ne, Tsetserukou 2, Stankovic 1. All. Gramenzi

GENERAL CONTRACTOR JESI: Carnevale, Di Emidio 5, Santiago Bruno ne, Berra 4, Cena 6, Marulli 6, Petrucci 12, Zucca 8, Valentini 7, Nisi. All. Ghizzinardi

Arbitri: Di Gennaro e Fornaro di Roma

Parziali: 14-12 38-28 57-38 69-48

Nulla da fare per la General Contractor Jesi che non riesce a fermare la marcia della capolista Roseto, prima in classifica ancora imbattuta: al PalaMaggetti la leader, davvero solida, vince 69-48 dopo aver sempre condotto contro la squadra di Ghizzinardi, che resta a 2 punti in classifica. Coach Gramenzi presenta all’avvio un quintetto con Traini, Aukstilkanis, Sacchetti, Guaiana e Tsetserukou, al quale Ghizzinardi risponde con Di Emidio, Marulli, Petrucci, Cena e Berra. Primo quarto dal punteggio basso con subito buona intensità difensiva e Liofilchem che chiude con un vantaggio minimo: 14-12. Il primo break è locale e costringe Ghizzinardi alla sospensione sul -8 (23-15 al 14’) dopo la quale però Roseto continua nel suo buon momento e con l’ex Nazionale Brian Sacchetti tocca il +14 (31-17 al 16’). La General Contractor continua a fare una grande fatica nella metà campo avversaria ma con una tripla di Di Emidio ricuce in parte il gap proprio sul finire di parziale e si reca alla pausa lunga con 10 punti da recuperare, 38-28. Non buono però l’approccio jesino dopo lo stop di metà gara: servono oltre 4 minuti per vedere il primo canestro, firmato dalla lunetta da Zucca quando il gap sta diventando sempre più ampio (43-29 al 24’). Sono quindi tre tiri liberi del lituano Aukstilkanis a scavare un ulteriore solco con la capolista che si porta sul 55-38 al 28’ e poi va alla mini pausa del 30’ sul +19 (57-38) ancora grazie ai punti dell’ex giocatore della serie A baltica. Strada in salita per la General Contractor con l’ultimo quarto che non cambia il destino di un match che Roseto ha sempre avuto saldamente in mano: la Liofilchem piazza subito un 5-0 ad inizio del quarto, tocca gli oltre 20 punti di margine e chiude in scioltezza.