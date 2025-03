General Contractor-Ristopro: 250 tagliandi per i tifosi cartai

Si avvicina l’attesissimo derby tra General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano, l’unica sfida regionale nei tre campionati nazionali nonché l’unico derby, delle Marche e della provincia anconetana, in serie B Nazionale. Si gioca, per la 32esima giornata del girone B, domenica 9 marzo alle ore 18 al PalaTriccoli e in palio ci sono due punti assai pesanti in ottica di classifica con Jesi che al momento è davanti e spera ancora nei playoff, Fabriano che insegue ma vede concreta la possibilità di agganciare i playin, la nuova, ulteriore, fase che qualificherà ai playoff a cui accedono direttamente invece soltanto le prime sei, e non più le prime otto come in passato.

La prevendita per il settore ospiti riservato ai fabrianesi è già aperta: al momento sono stati forniti 250 tagliandi, disponibili unicamente alla Tabaccheria delle Fontanelle di Fabriano. Le società si organizzeranno, fa sapere la Ristopro, in caso di necessità di fornire ai fabrianesi ulteriori biglietti. Intanto, in occasione della festa dell’8 marzo, c’è uno sconto per le donne, che pagano 10 euro: ne pagano 12 invece gli over 70, mentre per gli altri maggiorenni il biglietto del prezzo intero è di 15 euro. Ingresso gratuito invece fino a 18 anni, basterà presentare il documento di identità domenica al palas jesino. "Riempiamo di biancoblù il PalaTriccoli", è l’invito della società fabrianese ai suoi tifosi in vista del match più sentito.