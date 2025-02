General Contractor sbanca Rieti. Una vittoria senza storia per Jesi

Rieti 55 - Jesi 74

NPC: Fabi 8, Melchiorri 4, Cecchi 13, Cassar 4, Cannavina 7, Meluzzi 12, Novelli ne, Capocotta 7, Enei ne, Castellitto, Reginaldi ne. All. Francesco Ponticiello

GENERAL CONTRACTOR JESI: Vettori 18, Ponziani 2, Carnevale 3, Bruno 7, Di Emidio 4, Berra 18, Valentini, Cena 3, Petrucci 16, Zucca 3. All. Marcello Ghizzinardi

ARBITRI: Rinaldi (Li), Montano (Si)

PARZIALI: 15-23, 38-39, 48-58

Cena-Vettori-Diemidio. CVD, Come Volevasi Dimostrare. Tenendo fede a pronostici e (facili) profezie della vigilia la General Contractor espugna il Pala Sojourner infliggendo la sconfitta n. 22 (12esima casalinga) alla Npc in formato ridotto, come se non bastasse, causa assenze e infortuni. Partita con poca storia, troppo evidente il divario a livello fisico e di intensità tra le due formazioni, Jesi sorniona costantemente in vantaggio pronta a reagire e a riprendere saldamente in mano il comando delle operazioni a ogni timido accenno di rimonta laziale. Si spiegano cosi le letali accelerazioni che hanno fatto da suggello ai 40 minuti meno sofferti da inizio stagione. Al pronti via la Npc vola sul 9 a 2, terrificante risposta General Contractor: parziale 6 a 25 tradotto nel 15 a 27 di inizio secondo quarto. Rieti mette in campo l’orgoglio trova canestri importanti da Cecchi e Fabi per la parità a quota 31. Jesi paga il momentaneo passaggio a vuoto dei suoi tiratori andando al riposo con un mezzo canestro di vantaggio. Dopo il te la General prova a chiudere i conti, Berra infila da sotto i punti del + 7 (38-45) la risposta di Meluzzi sa tanto di canto del cigno (48 pari al 28’), da li in avanti una sola squadra al comando. Letali le triple di Petrucci e Vettori, Npc disarmata e in debito di ossigeno, fuga verso la (mai in discussione, va detto) vittoria.

L’ultimo quarto vale solo per le statistiche e per confermare una classifica di giornata in giornata strizza sempre più l’occhiolino ai marchigiani. Mercoledì seconda trasferta consecutiva a Sant’Antimo che ha appena violato il parquet dei cugini fabrianesi. Trasferta sicuramente più complicata ma alla portata, e ci mancherebbe, della General di questi tempi.

Gianni Angelucci