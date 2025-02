General Contractor, scivolata a Cassino

"Prima o poi – do you remember Patty Pravo? – doveva accadere... si può scivolare, se così si può dire..". Dopo una serie di esaltanti imprese lontano dal Palatriccoli - solo sette giorni prima quella sul parquet dell’ambiziosa Ruvo di Puglia - la General Contractor torna sconfitta e col muso lungo, prima volta nel nuovo anno, da una trasferta. Nell’anticipo del sabato sera contro Cassino, formazione in lotta per non retrocedere ma tutt’altro che rassegnata al proprio destino, la truppa di coach Ghizzinardi si rende protagonista di una prestazione da passo del gambero, un lento incedere a ritroso, nel punteggio e nell’intensità, dopo una prima parte di gara equilibrata che aveva fatto sperare su un esito diverso.

Alla base di una sconfitta che "ci può stare (!?)" l’evidente, temutissima e in parte preventivata - coach Ghizzinardi dixit - prestazione sottotono di un gruppo di giocatori alla prese con qualche acciacco di troppo. Poi, ad avvalorare la tesi di quelli che … "la pressione, gli acciacchi e gli infortuni ce l’hanno tutti e tre partite in una settimana le giocano tutte e venti le squadre (19 da qui alla fine del campionato dopo l’addio a Chieti)’ va detto che dopo il rientro di Cena, sabato sera una decina di minuti per riprendere confidenza col parquet, contro Cassino un unico assente, il lungodegente Roberto Marulli. Concludendo, una sconfitta in trasferta - dopo tante vittorie - ci sta (e ci mancherebbe..) senza dimenticare che dopo quella casalinga con Chiusi, la General, sempre in emergenza infortuni, si è riscattata piazzando un letale diretto al mento delle reginette del girone.

Forte di questo convincimento la squadra può serenamente concentrarsi sul big match con Livorno, terza forza del girone. Come si dice, non c’è due senza tre ... sarebbe poi così strano?

Gianni Angelucci