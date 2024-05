General Contractor, serve la gara perfetta. A Jesi in palio ci sono le semifinali playoff

La madre di tutte le partite, il verdetto senza appello. Tutto in 40 minuti (ammesso che non si debba far ricorso ai tempi supplementari, eventualità, con questo chiari di luna , tutt’altro che remota). Si chiude cosi in una notte di metà maggio, con l’adrenalina, le tensioni e le emozioni della gara senza ritorno (PalaTriccoli, palla a due alle 20.30) la querelle tra General Contractor e Bakery Piacenza per chi andrà a sfidare, da domenica prossima la vincente di Libertas Livorno - Blacks Faenza nella semifinale promozione (lungi dal mettere le mani avanti come puro dato statistico va ricordato che in caso di passaggio del turno la formazione di coach Ghizzinardi affronterebbe Livorno in trasferta e Faenza in casa).

Umiliata e offesa dal ko in terra emiliana la General Contractor arriva all’appuntamento con stato d’animo contrastante dopo otto intensissime giornate e quattro sfide senza esclusione di colpi: l ‘euforia derivata dalle convincenti vittorie casalinghe, e le problematiche, anche mentali legate alla doppia batosta (un po di sano realismo non guasta, meglio chiamare le cose con il loro nome) con una Bakery che ha saputo mettere a nudo tutte le debolezze e le fragilità leoncelle dell’ultimo periodo.

Batoste, in parte non preventivate, che hanno dato adito a una serie di punti interrogativi che potrebbero, a Jesi ovviamente si augurano il contrario, aver lasciato scorie pesanti su fisico e morale del clan arancioblù. Gara apertissima a ogni pronostico, le statistiche riferiscono che 9 volte su 10 le gare5 finiscono (scongiuri) per aggiudicarsele le squadre che giocano in casa, statistica, per chi crede nella legge dei gradi numeri, che ha avuto in tempi recenti un paio di clamorose smentite con due ‘belle’ su tre, parliamo di Eurolega, vinte dalla squadra che giocava in trasferta… La bilancia del pronostico non può, in ogni caso, non pendere verso la squadra di casa, fattore campo sempre rispettato finora, a patto che Merletto e compagni sappiano ritrovare compattezza di squadra e lucidità dei singoli, solide basi sulle quali sono state costruite tante vittorie in una stagione regolare chiusa con il clamoroso record di 10 vittorie e sette sconfitte lontano dal palas amico.

E di 14 vittorie, più le due di playoff al PalaTriccoli. Quella di stasera potrebbe essere la vittoria numero diciassette, un numero più che gradito: anche dal più scaramantico dei tifosi.

Gianni Angelucci