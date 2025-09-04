General Contractor super. Ghizzinardi placa gli animi

Per i bookmakers non ci sono dubbi: la General Contractor versione 2025/2026 è una delle grandi favorite, se non la favorita, alla vittoria del campionato di serie B nazionale. Previsioni e pronostici suffragati da una campagna acquisti di altissima qualità (Santiago Bruno di sicuro non l’ultimo arrivato, unica conferma del roster dello scorso anno) e una rosa esperta e collaudata completata dalla ciliegina sulla torta di uno straniero super (per la categoria) a nome Kristinn Pallson, ruolo ala, 28 anni, nazionale islandese attualmente impegnato con la sua nazionale agli europei in corso di svolgimento in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Da lunedì prossimo anche lui sarà a disposizione di coach Ghizzinardi. Tutte vinte, con autorità, lontano da Jesi - Palatriccoli indisponibile causa lavori ammodernamento impianto illuminazione - le amichevoli finora disputate Loreto Pesaro, Imola sponda Virtus e Faenza.

Ieri sera – palla a due alle 20 - amichevole a Roseto contro la formazione neo promossa in serie A. "Saremo molto rimaneggiati e faremo fatica – anticipa i temi del test coach Ghizzinardi – quello che conta veramente è mettere benzina nel motore senza guardare al risultato che nelle amichevoli conta zero. Quest’anno finora le abbiamo vinte tutte? Hanno lo stesso valore delle partite precampionato dell’anno scorso quando al contrario di oggi le perdemmo tutte".

Contrattempi e piccoli infortuni inevitabile contorno di ogni inizio di stagione non hanno impedito alla squadra di dare dimostrazione di solidità e illimitate potenzialità. "La General Contractor grande favorita? Per favore non scherziamo – non si scompone il tecnico lombardo al sesto anno sulla panchina jesina – siamo consapevoli di essere tra le sette otto squadre in lizza per i playoff quei playoff che, per mia fortuna ho sempre fatto da quando sono a Jesi: poi è vero che l’anno scorso abbiamo fatto solo un turno e quest’anno ci sono le premesse per fare meglio, però come sempre alla fine i pronostici lasciano il tempo che trovano, contano solo i riscontri del campo".

Venerdì e sabato prossimi appuntamento al Palatriccoli per il quadrangolare con le avversarie già incontrate in amichevole (Loreto Pesaro, Virtus Imola e Faenza), dal 21 settembre, prima di campionato, si fa sul serio.

"Dopo l’esordio in casa con l’Andrea Costa ci aspetta la trasferta di Caserta squadra al nostro livello, poi un’altra avversaria tosta come Latina e alla sesta di campionato Roma loro si, i veri favoriti per la promozione in A2. Un inizio complicato ma lo sapevamo e ci faremo trovare pronti".

Gianni Angelucci