General Contractor vola alto: "Questa B ci sta stretta"

Ferragosto di lavoro per la nuova General Contractor tre giorni dopo l’adunata generale alla Palestra Novelli completata dalla tradizionale cena al Ristorante Tabano. Dalla stanza dei bottoni della vicina Chieti il presidente Andrea Villani continua a monitorare la situazione generale dettando programmi e direttive, in società si lavora per fornire a giocatori e staff il supporto necessario e indispensabile agli albori di una stagione che si vuole particolarmente impegnativa. Tra i tanti volti nuovi a raccogliere l’eredità di Nelson Rizzitiello nel ruolo di club manager ecco Samuele Simoncioni ex presidente del Montemarciano Basket. "Jesi è una società storica nel panorama cestistico nazionale – si presenta Simoncioni – per me un punto di partenza e non di arrivo: affronto questa esperienza con l’umiltà dell’ultimo arrivato, cercherò di instaurare un rapporto vero leale e duraturo basato sulla serietà delle persone cerando di innalzare il livello qualitativo del settore giovanile cercando di portare Jesi a disputare le finali nazionali di settore dove il livello del basket è davvero alto". Decisamente e legittimante più ambiziose le aspettative di Daniele Ciaccafava imprenditore di Montemarciano da tre anni a fianco dell’Academy con nome e marchio General Contractor che parla senza mezzi termini di un ritorno del basket jesino ai massimi livelli. "L’anno scorso abbiamo tirato una linea di quella che è stata la prima fase, un’esperienza iniziata tre anni fa – cosi l’ingegnere ex giocatore ed ex arbitro di basket –. Avevo fatto una promessa dopo aver dato continuità economica alla società. Adesso vogliamo alzare l’asticella e stiamo costruendo e programmando un obbiettivo nuovo. La sinergia che stiamo costruendo con altri sponsor che rafforzeranno notevolmente il budget a nostra disposizione ci permetterà – promessa mantenuta, alla luce del roster appena messo a disposizione di coach Ghizzinardi ndr – di costruire una squadra molto competitiva. Con la speranza di fare il salto, magari non subito ma tra due, tre anni, che Jesi merita. Questa B – la conclusione, molto più di una promessa?!? che non abbisogna di commenti da parte del patron General Contractor – ci sta un po stretta". Gianni Angelucci