"Generation Z" al Santa Monica: musica del nuovo millennio

Un altro doppio appuntamento di metà settimana al Santa Monica di Ancona. Questa sera (ore 21) viene rispettata la tradizione del karaoke, a cui partecipare ‘guidati’ da Piero Pirani. Domani, sempre a partire dalle ore 21, spazio alla serata dal titolo ‘Generation Z’, dedicata alla musica del nuovo millennio. Gli ospiti del locale potranno ascoltare brani appartenenti rigorosamente agli anni 2000, mixati in modo magistrale da Ricky Esse Dj, il quale accompagnerà il pubblico fin dalla cena, per proseguire nel dopocena. Per informazioni e prenotazioni: 0712862577 (voce) e 3518846706 (whatsapp).