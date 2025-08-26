"Generazione Z" e festa alcol free. Un party contro gli eccessi giovanili

Divertirsi senza il bisogno di bere alcolici. A Sappanico i giovani della frazione hanno avuto un’idea bella e salutare, il primo party alcol free. Banditi i cocktail con alcolici, andrà in scena il primo Z Party, la festa della generazione Z ovvero tutte quelle persone nate dall’anno 2000 in poi. E’ l’ultima generazione di giovani, quella che segue i Millennials e rappresenta tutti i nativi digitali che sono cresciuti in un mondo completamente connesso e dominato dai social e dalla tecnologia.

Lo Z Party si terrà sabato, nell’area del parco pubblico della frazione ed è promosso dai giovani del Circolo Pro Sappanico Aps, affiliato Ancos. "I ragazzi del circolo hanno avuto questa idea – spiega Fiorenzo Pistelli, presidente del circolo – è una festa aperta a tutti, anche alle famiglie, sono gli stessi giovani che collaborano per la sagra di Sappanico. Faranno musica, quella della loro epoca, uno di loro è un dj, sarà un momento per stare tutti insieme e ritrovarsi. Sarà bandito l’alcol, è una soluzione che hanno deciso loro perché i ragazzini della generazione Z non sono tutti maggiorenni e quindi si sarebbe creato un problema così hanno scelto di eliminare l’uso dell’alcol".

Una scelta matura di questi tempi dove spesso, proprio tra i giovanissimi, le statistiche vedono il consumo degli alcolici in maniera smisurata e sono spesso anche motivo di ricoveri in ospedale e accessi in pronto soccorso anche in tenera età. Dalle 19 inizierà l’intrattenimento e saranno loro a scegliere i dischi da mettere per ballare e far ballare quanti parteciperanno. Un evento fatto dai ragazzi per i ragazzi ma anche per chi vorrà unirsi e passare una serata diversa. Già dalle 19 saranno aperti gli stand per mangiare e poi dalle 21 si inizierà anche a ballare.

Ad arricchire il tutto ci penserà la Luna Dance Center che darà vita ad un ballo coreografico firmato da Elisa Ambrosini. I ballerini della scuola di ballo si esibiranno per il pubblico presente. Insomma una serata anche di ballo senza sballo. L’ingresso sarà gratuito. La chiusura della serata e della musica è prevista per l’una.

Nelle frazioni non sarà l’unico evento che accompagnerà la fine dell’estate. Dal 1 al 4 settembre anche i vicoli di Montesicuro si animeranno di ballerini con la Luna Academy che torna con la seconda edizione del Blue Sky Fest, il festival innovativo di danza urbana e contemporanea che si svolgerà nel borgo di Montesicuro. Tre giorni di coreografie e animazione con lo spettacolo finale il 4 settembre, alle 19, sempre ad ingresso libero.