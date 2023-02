Genga, al via i lavori al ponte Gattuccio

Ciclovia dell’Esino, stanno per partire i lavori al ponte Gattuccio e Genga stazione. "Dopo l’approvazione del progetto in conferenza servizi alla presenza del Comune di Genga, avvenuta nel mese di novembre – spiegano dall’amministrazione comunale - la Regione Marche, quale stazione appaltante ha messo a gara i lavori del primo e secondo lotto della Ciclovia dell’Esino. Il ponte sul fiume Esino che collega le frazioni di Gattuccio e Genga stazione, è incluso nel primo lotto- secondo stralcio e il 28 dicembre scorso è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto, cui seguirà, dopo i controlli di rito, l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento del Cantiere. L’amministrazione comunale fa sapere di "essere riuscita a far includere l’opera nel segmento oggetto di appalto della media Vallesina, nonostante l’interruzione nel tratto che attraversa la Gola della Rossa, per i noti problemi di messa in sicurezza dei versanti. Ci apprestiamo quindi – concludono - a vedere l’avvio dei lavori".