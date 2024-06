Genga al voto, Filipponi per la riconferma:: "Lavoro e servizi contro lo spopolamento"

Sfida a due nel week end a Genga, tra il sindaco uscente Marco Filipponi (Nuova Genga) e Franco Sorci (‘Governo di popolo per Genga’).

Filipponi, perché ha deciso di ricandidarsi a sindaco?

"Per la grande passione politica, per l’amore per il mio territorio, e per vedere realizzati i progetti avviati in questi 5 anni".

Le tre cose di cui ha più bisogno oggi Genga?

"Di una classe amministrativa che sappia guardare a un orizzonte di medio-lungo periodo, di attenzione e investimenti per la messa in sicurezza definitiva della strada comunale che attraversa la Gola di Frasassi".

Il primo intervento che farà nel caso in cui sarà eletto?

"Completare le progettazioni e appaltare i molteplici interventi finanziati dalla Regione per l’alluvione del 15 settembre 2022".

Sicurezza, da sindaco implementerebbe polizia locale o telecamere?

"Il bisogno di sicurezza è stato sempre al centro dell’attività sinora svolta: abbiamo già installato telecamere sugli snodi di accesso al Comune. Era un mio punto di programma del 2019, che è stato realizzato".

Come combatterebbe lo spopolamento del borgo?

"Si combatte con la creazione di occasioni di lavoro e servizi. L’Amministrazione che ho guidato si è spesa molto per favorire nuove economie in ambito turistico e sociale. E’ stata avviata una casa di riposo, che ora implementerà l’accoglienza anche al deficit cognitivo, il tutto nato dalla determinazione dell’Amministrazione di vendita di un immobile pubblico. Abbiamo istituito, tramite il Consorzio Frasassi che lo gestisce, una serie di servizi per l’accesso al Tempio del Valadier. Siamo cresciuti fino a 300mila visitatori alle grotte di Frasassi nel 2023, segnando il record di sempre dei ricavi. Ciò ha creato occupazione e ricchezza nel Comune di Genga, presupposto fondamentale per invertire la tendenza allo spopolamento".

Perché l’8 e 9 giugno i cittadini dovrebbero votare lei invece del suo sfidante?

"Per dare continuità al percorso di crescita avviato. Abbiamo tenuto testa al difficile periodo della pandemia e siamo riusciti a programmare la ripresa. Genga sotto la mia guida è divenuta sempre più centrale nel panorama turistico regionale. Abbiamo dato prova di solidità e competenza".

Sara Ferreri