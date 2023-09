Genga celebra il bicentenario di Papa Leone XII, sostegno alla valorizzazione culturale

"Genga sosterrà anche in futuro il percorso di valorizzazione culturale legato a Papa Leone XII". È il messaggio forte emerso in occasione del bicentenario dell’elezione di Papa Leone XII al secolo Annibale della Genga durante i due giorni di studi e di commemorazioni a Roma e a Genga, paese natale del pontefice. Il cardinale Pietro Parolin ha ricordato l’opera di Papa Leone XII, a duecento anni dall’ elezione al soglio pontificio, il 28 settembre del 1823, nell’omelia della santa, essa celebrativa a lui dedicata, e concelebrata da Monsignor Francesco Massara, vescovo di Fabriano Matelica nella basilica di San Pietro. "Papa Leone XII – ha evidenziato Parolin - attraversò un’epoca complessa, non facile, come fu quella del terzo decennio dell’Ottocento, che coincise con il tempo della Restaurazione. Allora si voleva ricostruire, ridare un nuovo ordine internazionale, basato sul concerto europeo, a volte ci si dovette accontentare di restaurare edifici cadenti, secondo la stessa coscienza dei protagonisti dell’epoca. Nonostante le analisi storiografiche che si possono fare sulla sua figura, dobbiamo riconoscere a Leone XII la capacità di aver custodito, lungo tutto il suo ministero, l’obiettivo che ogni credente deve avere dinanzi agli occhi: rendere gloria solo al Signore". Ha poi reso omaggio alla tomba terragna di Papa Leone XII, posta all’interno della Basilica, davanti all’altare di san Leone Magno, del quale nell’epigrafe, Annibale della Genga si dichiara "umile devoto, il più piccolo degli eredi di così grande nome" Un articolato programma di iniziative si è svolto tra giovedì e venerdì nella capitale e a Genga, anche al tempio neoclassico del Valadier voluto da papa Leone XII grazie al Comune di Genga e al consorzio Grotte di Frasassi in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e l’associazione "Sulla pietra di Genga". Alla Pontificia Università Gregoriana di Roma sono state presentate le ricerche di approfondimento effettuate negli ultimi dieci anni da oltre cento studiosi di diversi Paesi del mondo, durante il convegno internazionale curato dai docenti Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei, discendente dello stesso papa. Il sindaco di Genga Marco Filipponi chiude con una promessa: "E’ stato molto emozionante ripercorrere indietro nel tempo la storia e il pontificato di Papa Leone XII. Continueremo a valorizzazione culturale legata alla sua figura".