Genga, era ai domiciliari beccato al bar a bere alcolici: torna in carcere

Sassoferrato (Ancona), 18 luglio 2023 – Si trovava agli arresti domiciliari per reati finanziari commessi negli anni scorsi ma è stato beccato più volte a bere alcolici al bar: quarantenne portato in carcere. I carabinieri delle stazioni di Sassoferrato e Genga, nei giorni scorsi, a seguito di indagini e servizi di osservazione, su disposizione dell'ufficio di sorveglianza di Ancona, hanno arrestato il quarantenne di Genga che stava scontando una pena agli arresti domiciliari per progressi reati finanziari. L'uomo è stato quindi accompagnato nel carcere di Montacuto ad Ancona dove dovrà scontare i rimanenti mesi di fine pena. Nei confronti del quarantenne ai domiciliari, infatti, era stato disposto nel recente passato l'obbligo di non bere alcolici e di non avvicinarsi ai bar. Più volte invece il quarantenne è stato visto dai carabinieri di Sassoferrato e Genga violare tale obbligo nel territorio dei due Comuni. Una volta mandata l'informativa all'autorità giudiziaria i carabinieri hanno proceduto con il trasferimento in carcere e la sospensione della misura degli arresti domiciliari. I militari sono andati a casa dell'uomo e dopo le formalità di rito lo hanno portato al carcere di Montacuto di Ancona dove resterà fino a che non avrà scontato l’intera pena.