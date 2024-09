Genga, nona edizione della Frasassi Skyrace. Mini Sky e Walk

Pronta la nona edizione della Frasassi Skyrace, la Frasassi Trail Mini Sky e il Frasassi Walk in programma sabato, cambia la circolazione stradale. Il ritrovo è previsto a San Vittore delle Chiuse di Genga attorno alle 13 alla segreteria di gara allestita davanti l’hotel Terme – Frasassi a pochi metri dalla partenza. La gara di interesse nazionale è valida come settima prova della "Crazy SkyRunning Italy Cup 2024", un appuntamento da non perdere per atleti appassionati di sky running, trail running e corsa in montagna.