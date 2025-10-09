Genga, parcheggio abusivo in area protetta: indagato pure un amministratore pubblico

Genga (Ancona), 9 ottobre 2025 – Parcheggio abusivo in area vincolata ed esondabile, indagati i legali rappresentanti delle imprese esecutrici e committenti, ma anche l’amministratore pubblico firmatario del provvedimento che incaricava la ditta committente di stipulare il contratto per l’uso del parcheggio. Nella mattinata di oggi i carabinieri forestali dei Nuclei di Genga - Frasassi, con il supporto tecnico dei militari del nucleo forestale di Arcevia, hanno eseguito, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Ancona, il sequestro preventivo di un parcheggio di superficie totale pari a 7.500 metri quadrati, realizzato lo scorso mese di aprile su area vincolata paesaggisticamente all’interno del Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, classificata come zona di rispetto archeologico ed esondabile. I lavori, consistiti nel decorticamento superficiale del terreno e rimozione delle essenze arboree ed arbustive poi accatastate sulla sponda sinistra del torrente Sentino, sono stati realizzati, secondo l’accusa, in assenza del necessario permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica, del parere dall’autorità di bacino Regionale ai sensi del piano di assetto idrogelogico, e del nulla osta del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi. Indagati i responsabili legali dell’impresa esecutrice, dell’impresa committente e l’amministratore che ha sottoscritto l’atto con il quale incaricava l’impresa committente a stipulare il contratto di locazione temporanea per l’uso del parcheggio, i quali rischiano pene che vanno dall’arresto fino a due anni all’ammenda da 15.493 a 51.645 euro.Ge