Genga senza filiale Intesa "Visitatori delle grotte senza sportello bancomat"

"Chiusura delle filiali Intesa, per Genga la problematica è doppia: si rischia di lasciare i circa 300mila visitatori annui delle Grotte di Frasassi senza uno sportello bancomat per ritirare il contante da spendere durante le loro visite". L’allarme arriva da Mattia Marinelli, titolare di una delle attività più longeve del Comune di Genga, la tabaccheria, e neofiduciario territoriale Confcommercio Marche Centrali. Banca Intesa sta comunque lavorando per mettere un bancomat esternalizzato vicino all’ingresso delle grotte.