Genga sfida altri 19 Comuni italiani per "Il Borgo dei Borghi 2024"

Il borgo, gioiello medioevale delle Regione nonché custode del favoloso sito naturalistico delle Grotte di Frasassi, rappresenta le Marche nel concorso televisivo "Il Borgo dei Borghi 2024" in onda la domenica all’interno della trasmissione Kilimangiaro su Rai 3, condotta da Camila Raznovich. Una sfida tra i venti luoghi più belli e caratteristici di tutta Italia che vede Genga come unico Comune della Regione Marche. Le votazioni si sono aperte il 25 febbraio sul sito di RaiPlay e si chiuderanno alle 23.59 del 17 marzo 2024. Si può esprimere un voto al giorno (ogni 24 ore dalla precedente votazione) da ogni propria mail, per una sola preferenza che può essere sempre la stessa, in questo caso Genga. "Invito tutti i marchigiani a votare per Genga – caldeggia il sindaco Marco Filipponi – siamo orgogliosi di rappresentare la nostra bellissima Regione nel famoso concorso di Rai 3 il "Borgo dei Borghi" e ci piacerebbe vincere questa sfida contro tutte le altre Regioni d’Italia. Siamo i custodi di un grande patrimonio storico artistico e naturalistico, dove spiccano per grandiosità e spettacolarità le Grotte di Frasassi, tanto amate da tutti noi e dai migliaia di turisti che ogni anno vengono nel nostro territorio". Genga punta a essere eletto quest’anno il borgo più bello d’Italia nella serata speciale de "Il Borgo dei Borghi" che andrà in onda su Rai 3 il 31 marzo dove verrà svelata la classifica dei Comuni più votati. Vero e proprio gioiello medioevale, il borgo di Genga vanta un castello, arroccato sul colle, con belvedere sulla vallata e l’antica rocca di Pierosara.