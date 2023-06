Genga, accusa malore e scivola sul sentiero: donna soccorsa in eliambulanza

Genga (Ancona), 4 giugno 2023 – Accusa un malore e scivola lungo il sentiero che da Pierosara porta al foro degli Occhialoni donna soccorsa in elicottero. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri mentre la donna, di origini polacche, stava facendo un’escursione. Allertato il 112 si è subito stata attivata la macchina dei soccorsi: sul posto i tecnici della stazione di Ancona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Poco dopo è sopraggiunta l’eliambulanza Icaro, alzatasi in volo dalla piazzola di Fabriano. L’elicottero, assieme alle squadre di terra, ha sbarcato tramite verricello il Tecnico di Elisoccorso del Cnsas Marche che è stato impegnato nel provvedere al recupero della donna. I tecnici, organizzati in due squadre, hanno coadiuvato le operazioni, svoltesi nella fitta boscaglia. Una volta recuperata, la donna, dolorante ma cosciente, è stata trasportata in una vicina piazzola dove ad attenderla era pronta un’ambulanza. È stata accompagnata al vicino pronto soccorso dove è stata sottoposta alle cure del caso alle numerose escoriazioni riportate nella caduta. Per lei, fortunatamente, solo tanto spavento e alcune ferite non gravi.