Ancona, 4 novembre 2020 - Due locali chiusi perché non hanno rispettato lo stop dell’attività aperta al pubblico fino alle 18 e un genitore multato perché è andato a prendere il figlio a scuola senza indossare la mascherina. E’ l’esito dei controlli degli ultimi giorni effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale. Ieri pomeriggio un vigile urbano in servizio alle scuole elementari Rodari, a Brecce Bianche, per gli attraversamenti pedonali degli alunni, ha notato un genitore che aspettava fuori dal plesso scolastico senza avere il dispositivo protettivo in viso.

Nuovo Dpcm, Marche ipotesi mini zone rosse con indice Rt più alto

L’agente si è allora avvicinato a quel papà avvisandolo che doveva mettersi la mascherina anche se si trovava fuori dalla scuola. Il genitore non ha voluto e così è stato multato di 400 euro. L’uomo ha provato a protestare ma questo non gli ha evitato il verbale. Nel fine settimana una pizzeria al taglio che si trova nel quartiere di Vallemiano è stata sorpresa aperta dopo le 18, con all’interno la clientela intenta a consumare la pizza, incurante della chiusura imposta dal nuovo dpcm di Conte che autorizza solo l’asporto o il servizio a domicilio oltre l’orario indicato.

Covid Marche, il bollettino del 3 novembre. Cala l'incidenza dei positivi

I carabinieri, intervenuti per il controllo, hanno sospeso l’attività per cinque giorni. Fuori dal locale c’erano anche due uomini in stato di ebrezza che non indossavano la mascherina. Per loro è scattata una doppia multa, per ubriachezza molesta e i mancati dispositivi di protezione individuale indossati. Sempre i carabinieri hanno sospeso l’attività per cinque giorni ad un negoziante di kebab che si trova lungo la via Flaminia, nel comune di Falconara. Nel fine settimana è stato trovato aperto quando erano passate le 19. L’attività, gestita da un pakistano, aveva al suo interno diversi avventori che consumavano cibo e bibite quando questo è vietato dopo le 18. Adesso l’esercizio pubblico potrà riaprire solo giovedì. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, da parte di tutte le forze dell’ordine e rivolti soprattutto a bar e ristoranti che non possono somministrare nulla sul posto dopo le 18. Attenzione speciale anche nei mercati rionali.