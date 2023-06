Genitori insoddisfatti della qualità del cibo nelle mense scolastiche di Osimo

Sono state sollevate polemiche da parte dei genitori sulla qualità del cibo somministrato nelle mense scolastiche a Osimo. Se n’è parlato durante l’ultimo Consiglio comunale, su sollecitazione della consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni. "La Asso, da anni, ha predisposto un sistema di rilevazione delle lamentele che prevede otto diversi canali di comunicazione e tutte le segnalazioni sono gestite con la massima sollecitudine – hanno risposto dall’azienda speciale del Comune -. Il regolamento prevede, ed è stato attuato tre volte nell’ultimo anno, la possibilità per l’utente di visitare il centro cottura per verificare la corretta preparazione dei cibi e procedere a degli assaggi per valutare la qualità del servizio. Il 3 marzo scorso la Asso è stata oggetto di verifica da parte dei Nas e non è emerso alcun rilievo in merito alle procedure di gestione della qualità delle materie prime. La Asso poi scrupolosamente segue le indicazioni previste dalla normativa per le grammature che variano in base all’età dell’utente per evitare sia ammanchi sia eccesso di cibo. Ogni menù è comunicato preventivamente alla sua applicazione alla Ast che certifica e valida il tutto. E’ stato ricevuto il via libera degli enti certificatori sia in termini di quantità, di qualità che di varietà dei cibi erogati. La Asso eroga giornalmente più di 1200 pasti di cui il 10% diete speciali".