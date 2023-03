"Gente anconitana" e casate, tuffo nel passato con Santini

"Di vostra terra sono, e sempre mai l’ovra di voi e li onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai" con questa frase presa dall’Inferno di Dante, lo storico anconetano Gualtiero Santini apre il suo lavoro, "Gente anconitana", una serie di quaderni stampati nel 1969. Il volume, custodito dalla biblioteca comunale Luciano Benincasa si apre con la spiegazione delle insegne araldiche della città e le motivazioni con le quali sono state concesse ad Ancona le molteplici medaglie che ornano oggi il suo gonfalone. La parte più consistente dello studio è però dedicata ad un elenco di tutti gli anconetani "migliori, affinché le virtù e l’esempio siano perennemente esaltati nel ricordo ed in studi ulteriori".

Un volume, quindi, di estremo interesse per chiunque intenda conoscere chi si è sacrificato per la sua città e patria nell’Evo Medio, nelle campagne napoleoniche, durante la Repubblica Romana, nelle campagne garibaldine. Vi è poi l’elenco dei martiri morti in carcere, fucilati o bastonati nel Risorgimento o deceduti nelle campagne coloniali e nei due conflitti mondiali. Santini elenca poi in ordine alfabetico i nomi delle casate e degli anconetani più meritevoli di essere ricordati, sino ai primi anni 30’ del XX secolo. Scorrendo le 430 pagine del libro si possono incontrare i nomi di personaggi famosi e conosciuti come Pizzecoli, Lilli, Podesti, Benincasa, De Bosis, Giovanni da Chio, Matas, e tantissimi altri, e meno noti ma comunque degni di essere ricordati come l’architetto Antonio Bosio, vivente nel 1436, che lavorò accanto a Giorgio da Sebenico nella edificazione della facciata della Loggia dei Mercanti. Curiosa la storia di Clodio Lucio d’Ancona, medico del I secolo a.C, ricordato come un "ciarlatano", "spacciatore di medicine anzi di veleni" che Cicerone distrugge: "La memoria di Lucio Clodio di Ancona, Med. Circumforaneo dovrebbe parere immeritata di essere ricordata fra i fasti della medicina Picena, essendo valevole a fare piuttosto disdoro, che onore alla medesima". Interessante la descrizione minuta delle casate nobili anconetane per le quali l’autore riporta origine, vita e estinzione come quella dei Palunci, da cui prende il nome la portella del porto risalente al XIV secolo. Una ricca famiglia di commercianti di Ragusa, odierna Dubrovnik, i Paluncovich che dopo essersi trasferita ad Ancona, acquistato terre e palazzo, si imparentò coi Bonarelli, i Ferretti, i De Bosdari e i Nembrini divenendo una delle famiglie più potenti della città.

Claudio Desideri