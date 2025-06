Gente comune, il regista, l’Imam: "Senza te siamo tutti più poveri"

Chi semina raccoglie. Il detto calza a pennello per Stefano Foresi, la cui scomparsa ha colpito davvero tutta la città. A partire dalla gente comune, al di là della politica e degli altri interessi. Per Stefania "Foresi aveva un grande ‘difetto’: non sapeva dire ‘No’ a nessuno Lui c’è sempre è stato per tutti. Si è logorato per esserci sempre per chiunque avesse bisogno". Affranta anche Giada: "Stefano, con chi litigherò adesso? Sempre col sorriso anche quando ti ‘insultavo’, non ce la facevi proprio ad arrabbiarti con me, perché a me e silvia ci hai visto crescere e sapevi quanto tenevamo ad Ancona come te". Per Daniele "Se ne va una gran brava persona, che amava la propria città più di tanti chiacchieroni e che per essa si spendeva giorno e notte" mentre per Concetta "Stefano Foresi è stata una colonna a cui appoggiarsi in momenti difficili, un punto di riferimento nel mondo del lavoro che è diventato un punto di riferimento di vita. Un fratello maggiore che non ho mai avuto". Un residente degli Archi è caustico: "L’ultima sua interpellanza è stata quella sul Centro H, inaugurato dal sindaco Salvetti da diversi mesi e non ancora funzionante". Uno dei concetti più usati dagli anconetani sui social, a proposito della morte di Foresi, è stato "Oggi siamo tutti più poveri". Toccante il post di Marina: "Ho conosciuto tuo padre, Franco, prima di te, quando era presidente di circoscrizione. Tempi d’oro di impegno e passione autentica per la politica, persona stupenda, disponibile. E poi tu, giovane papà che accompagnavi i tuoi bimbi al centro estivo. Forse l’ultimo degli autentici appassionati della politica, del welfare e di Ancona". Tra i messaggi dedicati all’ex assessore anche quello di Giampiero Piantadosi, regista teatrale anconetano: "Una grande persona, un amico, un uomo che non si è mai risparmiato per il bene comune". "A nome mio, dottor Mohamed Nour Dachan e a nome di tutta la islamica di Ancona esprimo le più sentite condoglianze per la dolorosa scomparsa dell’Assessore Stefano Foresi. Lo ricordo con stima e amicizia – dice l’Imam di Ancona– , uomo impegnato in politica e nel sociale con etica e spirito costruttivo. Mi unisco al dolore della sua famiglia, dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta".