"Gente di strada" In centro ritorna lo street food

Specialità regionali ed internazionali da gustare anche a passeggio grazie a ‘Gente di strada’. Da domani a domenica in centro ritorna l’atteso appuntamento con lo street food. Piazza Mazzini sarà allestita con tavoli e posti a sedere, circondati da stand e truck con le leccornie più golose. Saranno presenti fino a 15 operatori, ma in primo piano ci sarà anche la birra dal mondo e uno stand che offrirà cocktail dall’aperitivo al dopo cena. Per ogni serata è previsto un intrattenimento musicale diverso. Venerdì, inoltre, sarà predisposto un point della Polizia locale, dedicato alla prevenzione e alla sicurezza stradale: gli agenti ricorderanno i rischi di mettersi al volante sotto l’effetto di alcol e droghe, nell’ambito del progetto ‘No alcol, non drug, no crash’, cui il Comune di Falconara ha aderito insieme ai Comuni di Ancona (capofila) e Senigallia. Lo stesso progetto con il quale è stata acquistata l’unità mobile, un furgoncino che permette ai vigili di "trasferire" l’ufficio di Palazzo Bianchi in strada.