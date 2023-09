Gentile, nasce Frankenstein dei Motus

Una ‘primizia’ al Teatro Gentile di Fabriano. Sabato (ore 21) va in scena in anteprima nazionale ‘Frankenstein (a love story)’ di Motus, uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale. La compagnia è in residenza di allestimento al ‘Gentile’, su iniziativa del Comune di Fabriano e del’Amat.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, con Silvia Calderoni, Alexia Sarantopoulou ed Enrico Casagrande, su drammaturgia di Ilenia Caleo, si potrà vedere in forma di ‘cantiere aperto’, in attesa del debutto nazionale il 13 e 14 ottobre all’Arena del Sole di Bologna.

E’ "uno spettacolo su Frankenstein che è esso stesso (un) Frankenstein". La struttura a scatole cinesi del libro di Mary Shelley e la sua stessa biografia, che tanto si riflette nelle vicende dolorose della creatura inascoltata, sono materia da cui partire nella composizione. Il tema della ‘progenie mostruosa’ che Shelley ha ideato per prima è poi ripensato da molti studiosi come una figurazione del possibile dalle vivaci ramificazioni contemporanee nella filosofia postumana.

"Toccare il non umano, il mostruoso, l’artificiale, sentirne la carne. Il confine pericoloso tra vivente e non vivente. I processi di composizione e decomposizione. Cellule che si autorigenerano fuori dal corpo umano, tecnologie di hackeraggio della riproduzione e Intelligenze Artificiali in rivolta".

La notte in cui Mary Shelley sogna Frankenstein ad occhi aperti ricorda la notte in cui lo scienziato vaga raccogliendo frammenti di cadaveri, come la notte primitiva, dell’inizio del mondo. "Scenari di creazione, immaginazione mostruosa. La natura è in tumulto. Nei paesaggi estremi, raggelati, dolorosi, due figure si inseguono, cercando ripari. Rabbia, amore, inquietudine, orrore, e ancora amore, amore, un eccesso di amore non corrisposto". Come l’umano, unico della sua specie, anche la creatura è un unico. La solitudine radicale di una creatura inascoltata, intoccabile, che non trova nessun altro a cui parlare, che possa pronunciare il suo nome. "Il mostro generato è un infelice, come chi parte svantaggiato, chi nasce non perfettamente equipaggiato per l’avventura del mondo". Ma "monstrum deriva da monere, ammonire, e nel monito c’è sempre qualcosa di prodigioso’. Lo spettacolo contiene scene di nudo integrali. Informazioni e prevendite (posto unico 10 euro): vivaticket e 0732.3644.