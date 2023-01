Geo Barents in porto, è la fine di un incubo Sbarcati i 73 migranti tra abbracci e applausi

"L’operazione di salvataggio è terminata!" e tra i migranti, il personale di bordo e quello di Medici Senza Frontiere scoppia un applauso accompagnato da un urlo liberatorio. La fine di un incubo per i 73 maschi, 55 adulti e 18 minori non accompagnati, nelle parole della responsabile sanitaria di Msf a bordo della Geo Barents, Fulvia Conte, appena scesa a terra al porto di Ancona. Il primo, vero momento di pace e di rilasso dopo il dramma della partenza dai rispettivi Paesi (Africa sub-sahariana e Corno d’Africa), l’incubo dei centri di detenzione con le torture e le violenze, la paura di annegare nel Mediterraneo e infine l’infinito viaggio verso Ancona. Ad accoglierli una struttura già efficiente e consolidata messa in piedi in pochi giorni dalla prefettura dorica. A differenza della Ocean Viking, entrata in porto con la luna splendente, la prua della Geo Barents ieri mattina era bagnata dalla pioggia incessante quando poco prima delle 8 la sua sagoma è comparsa all’imboccatura dello scalo. Prima la lunga manovra di approdo, poi il via alle operazioni di sbarco, ancora più complesse, andate avanti fino alle 14 quando i pullman coi richiedenti asilo a bordo, divisi tra minori, 22 (dai 18 inizialmente comunicati), diretti...