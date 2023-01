Geo Barents ritarda e rischia una multa

Primi soccorsi multipli per una nave umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto Piantedosi che impone invece di fare rotta "senza ritardo" verso il porto assegnato dopo l’intervento di salvataggio iniziale. Protagonista la Geo Barents di Medici senza frontiere che sottolinea di aver operato "in conformità con il diritto internazionale marittimo". Dal Viminale vogliono però vederci chiaro e accertamenti sull’eventuale mancato rispetto delle norme saranno svolti quando la nave approderà a La Spezia. In caso di infrazioni il comandante rischia una multa da 10mila a 50mila euro ed il fermo per due mesi della nave per disposizione del prefetto del capoluogo ligure. Nella precedente missione era stata indicata Ancona.