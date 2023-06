Geomatica, la scienza per le scienze: disciplina al servizio di tutti

S’intitola ‘Geomatica: la scienza per le scienze’ il convegno promosso dalla Sifet Marche, la sezione regionale Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia e in programma venerdì 9 giugno a partire dalle 9 nella splendida cornice della Domus Stella Maris di Torrette di Ancona. La geomatica, oggi più che in passato, svolge un ruolo fondamentale in moltissimi ambiti: dall’ambiente all’agricoltura, dal territorio al costruito, dalle infrastrutture alle strutture. Questo lo si deve alla crescente necessità di digitalizzazione, affiancata da innovativi sistemi di acquisizione, modellazione e gestione, sempre più performanti ed accurati. Il titolo dell’evento parla proprio di questo, di come la geomatica sia una disciplina fondamentale e tanto più scientifica, in grado di fornire alle molteplici analisi multidisciplinari il posizionamento, il dettaglio e l’accuratezza in funzione della scala di rappresentazione. Il programma predisposto per venerdì proporrà interventi e "contributi scientifici dal mondo dell’accademia e dal mondo dei professionisti e delle imprese, con l’obiettivo di aprire un dialogo forte e sinergico tra questi due mondi che ancora troppo poco dialogano", scrivono dalla Sifet Marche nella nota di presentazione. Contestualmente la Sifet s’insedierà nella nuova sede ospitata presso il Collegio dei Geometri di Ancona. Quanto all’iniziativa, la full immersion di geomatica prevede, dopo i saluti istituzionali: dalle 9.30 alle 10 l’appuntamento con ‘Pericolosità geo-idrologiche e gestione delle risorse: ruolo del monitoraggio e delle misure sul territorio’ a cura del professore Alberto Tazioni; dalle 10 alle 10.30 ‘Algoritmi intelligenti a supporto dell’agricoltura 4.0; il ruolo e l’importanza dei dati’ con il professore Adriano Mancini; dalle 10.30 alle 11 spazio a ‘Digital Twin delle infrastrutture a scala nazionale: sfide e opportunità’ con il professore Berardo Naticchia. Dopo la pausa, si ripartirà dalle 11.30 alle 12 con ‘Evoluzione dei sistemi di Riferimento’ a cura del professore Renzo Maseroli; dalle 12 alle 13 ‘Contributi e testimonianze di professionisti o aziende’. Nel pomeriggio, invece, dalle 14 alle 17 è previsto il ‘Demo on field ed elaborazione dati’. La giornata sarà chiusa da una tavola rotonda per commentare analisi e dati elaborati, che daranno bene misura dell’importanza della geomatica, una scienza per le scienze.