Germancar Nuoro trionfa: conquista la Serie A1 battendo Publiesse Chiaravalle

NUORO 35 CHIARAVALLE 29

GERMANCAR NUORO: Viljakainen, Cabanas 3, Ganga, Calabro 1, Sassaroli 1, Serra, Lostia, Mereu, Floris, Porreca 6, Trietina 7, Basolu 6, Firinu 3, Nkou 8. All. Deiana.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani, Bronzini 4, Cuello 7, Forconi, Costantini, Lenardon, Rivera 1, Mamet 7, Ricci, Bizzotto 7, Toppa 3, Guirao, Aquili, Battisti, Pellonara, Aliko. All. Romero.

Arbitri: Gattel-Novesi.

Una domenica amara per Chiaravalle femminile di pallamano. Sfuma, all’ora di pranzo, il sogno A1 per le ragazze di coach Santiago Romero. Il sogno si spegne sul più bello, ancora una volta. Una grande Publiesse Chiaravalle cede solo al termine della finale promozione. Vince la Germancar Nuoro che si aggiudica l’ultimo atto della Final Six di Serie A2 con il punteggio di 35-29, volando in Serie A1. Una sfida equilibrata per buona parte del match, soprattutto nel primo tempo e nello scorcio iniziale della ripresa, con le biancoblu marchigiane che giocano a viso aperto, lottando in ogni possesso e balzando anche avanti in varie circostanze. La prima frazione è tirata, tiratissima.

Le sarde rientrano negli spogliatoi avanti solo di un punto, 13-12. Equilibrio meno sottile nel corso della ripresa. Perché Nuoro si mostra più cinico nei momenti chiave e punisce le chiaravallesi nel cuore della seconda frazione. Anche la stanchezza, alla lunga, influisce sulle prestazioni delle ragazze chiaravallesi. Chiaravalle non riesce più a ricucire lo strappo, anzi il divario aumenta, con errori della Publiesse che vengono sfruttati da Nuoro che colpisce spesso in contropiede.

Gli applausi del pubblico presente omaggiano comunque le ragazze chiaravallesi. Finisce con la festa delle sarde, ma anche con gli abbracci tra le due formazioni, per una finale tirata, ma corretta. Finisce con una sconfitta il cammino di Chiaravalle in Abruzzo, come era iniziato, giovedì, con il ko della Publiesse contro Trapani (33-30).

Nella seconda giornata di gare alle Figh Finals 2025 Chiaravalle invece aveva superato venerdì le altoatesine di Schenna nella Casa della Pallamano di Chieti dove si sono sfidate le migliore sei dell’A2 femminile con il punteggio di 35-29 trascinata dalle nove reti dell’ex Salerno e Teramo Valentina Bizzotto. Un successo che la Publiesse non è riuscita a replicare ieri.