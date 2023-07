Germani Brescia-Pesaro: Partenza Ritrova subito in Serie A

La Germani Brescia alzerà il sipario sulla nuova stagione di Legabasket Serie A 2023-2024 domenica 1 ottobre al PalaLeonessa A2A, sfidando la Carpegna Prosciutto Pesaro, avversaria in semifinale nell’ultima trionfale Coppa Italia. La gara di ritorno è in programma per il 3 marzo.

La formula asimmetrica del campionato, confermata anche per quest’anno, prevede ritorni che non seguiranno l’ordine delle partite di andata. Tra le sfide più significative del calendario della Germani Brescia, segnaliamo la trasferta contro la Bertram Derthona Tortona, prevista per l’apertura di novembre, con ritorno il 7 aprile.

Il mese di novembre riserva anche il derby con la neopromossa Vanoli Basket Cremona, previsto a metà mese e ritorno il 21 aprile, e una sfida emozionante all’aperto contro la Virtus alla Segafredo Arena, con ritorno previsto per il 24 marzo.

Il mese si chiude con un’attesa sfida casalinga contro l’Openjobmetis Varese il 30 novembre, con ritorno fissato per il 30 marzo dell’anno successivo.di dicembre, va segnalato l’incontro casalingo con l’EA7 Emporio Armani Milano, che si svolgerà il 30, con la gara di ritorno in programma per il 28 aprile. Infine, la Germani Brescia chiuderà il girone d’andata in trasferta in Puglia contro l’Happy Casa Brindisi il 7 gennaio, con il ritorno fissato per il 5 maggio.

Per quanto riguarda il roster, la Germani Brescia sembra prossima a chiudere l’accordo con il play titolare che potrebbe essere europeo, mentre la conferma di John Petrucelli in ala piccola, ufficiosa da giorni, dovrebbe essere annunciata a breve. Il coach Alessandro Magro è stato confermato, così come Cournooh in cabina di regia, Della Valle e Massinburg come guardie, Gabriel e Akele come ali forti e Bilan e Cobbins come centri.

Alessandro Luigi Maggi